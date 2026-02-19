Luizinho Goebel libera R$ 100 mil para compra de calcário e fortalecimento da agricultura em Primavera de Rondônia 

Por Assessoria
O deputado estadual Luizinho Goebel também destinou R$ 100.000,00 em emenda parlamentar para o município de Primavera de Rondônia. O recurso já foi liberado.
Calcário para produção agrícola e agricultura familiar
A emenda tem como finalidade a aquisição de calcário, com o objetivo de fomentar a produção agrícola, fortalecer a agricultura familiar e apoiar o agronegócio local.
O investimento busca contribuir para a melhoria da qualidade do solo, aumentando a produtividade e apoiando produtores rurais da região.
Com a liberação dos recursos, o município poderá dar andamento aos procedimentos necessários para aquisição e distribuição do insumo agrícola.
