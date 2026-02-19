Fuga em alta velocidade termina em prisão de motociclista

Publicada em 19/02/2026 às 13h50
De acordo com informações, a equipe do PTRAN realizava patrulhamento pela avenida norte sul, quando avistou uma motocicleta Yamaha XT 660 vermelha trafegando em alta velocidade, realizando manobras radicais, sem retrovisores e com escapamento barulhento chamando a atenção dos policiais.
Imediatamente foi dado ordem de parada , mas o condutor não respeitou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento, o motociclista que estava com uma passageira na garupa passou a percorrer por diversos pontos da cidade em alta velocidade trafegando pela contra mão, em um determinado momento a passageira conseguiu pular da moto.
Durante a fuga o elemento conseguiu escapar, mas foi localizado momento depois em casa e foi preso pela equipe do PATAMO e juntamente com PTRAN, a moto estava com a placa tampada os números com fita isolante, segundo informações o motociclista já tem passagens por esta prática de direção perigosa, diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para unisp e a moto levada para pátio do detran. O mesmo acumulou cerca de 10 mil reais de multa, e na semana passada ele havia acumulado 5 mil reais em multas, totalizando 15 mil reais.
