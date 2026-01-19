“Qualquer barulho assusta”, diz Mário Gomes após assalto e mudança na rotina

Publicada em 19/01/2026 às 16h28
O ator Mário Gomes, de 73 anos, revelou que alterou completamente a rotina dentro de casa após ter sido vítima de um assalto. Desde o crime, ele deixou de dormir no quarto e passou a passar as noites no estúdio da residência, onde improvisou uma cama no chão por se sentir mais protegido.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista mostrou o novo espaço e explicou a decisão. Segundo ele, o estúdio oferece maior controle de segurança, já que a porta pode ser trancada com mais facilidade. Diferentemente de outros cômodos da casa, o local dispensa o uso de grades e medidas adicionais. Mário também afirmou que pretende transformar o ambiente em um espaço de trabalho.
No relato, o ator contou que o medo ainda persiste. Ele disse que qualquer ruído durante a noite gera apreensão, com a sensação constante de que os criminosos possam retornar. “Qualquer barulho assusta”, relatou, ao afirmar que o trauma do assalto ainda não foi superado e que espera não voltar a enfrentar situação semelhante.
Durante o desabafo, Mário voltou a pedir apoio aos seguidores, mencionando a possibilidade de receber ajuda financeira por meio de transferências via Pix, em meio às dificuldades enfrentadas após o crime.
O assalto ocorreu na madrugada do dia 5 de dezembro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, os criminosos levaram cerca de R$ 50 mil em dinheiro vivo, valor que, segundo o ator, correspondia praticamente a tudo o que ele mantinha guardado em casa.
A situação financeira de Mário Gomes já era delicada antes do episódio. Em setembro do ano passado, ele e a família deixaram a mansão onde viviam na Joatinga, também na zona oeste da capital fluminense. O imóvel foi leiloado para quitar dívidas trabalhistas ligadas a uma confecção mantida pelo ator no Paraná. Avaliada em mais de R$ 20 milhões, a propriedade acabou sendo vendida por R$ 720 mil, conforme informações divulgadas pelo jornal Extra.
