PRF prende passageira de ônibus com 10 kg de droga em Vilhena

Publicada em 22/01/2026 às 13h50
Rondônia, 21 de janeiro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, apreendeu, na noite de ontem (20), aproximadamente 13 kg de entorpecente durante uma fiscalização no km 1 da BR-364.
Ao dar ordem de parada a um ônibus que fazia o trajeto pela região, a equipe iniciou o emprego de técnicas de entrevista a uma passageira, que apresentou comportamento suspeito e respostas desconexas.
Diante dos fatos, foi realizada a verificação de sua bagagem, onde foram localizados 13,22 kg de substância análoga à skunk. A droga transportada tinha como destino a cidade de Cuiabá (MT).
A passageira e o material apreendido foram encaminhados à UNISP de Vilhena para as providências legais cabíveis, sob o enquadramento no crime de tráfico de drogas.
