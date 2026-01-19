Porto Velho sedia importante torneio de xadrez Gambito da Dama em janeiro

Publicada em 19/01/2026 às 09h30
Um dos torneios mais importantes do xadrezem nível nacional será realizado no período de 23 a 25 deste mês de janeiro em Porto Velho. O Torneio Gambito da Dama ocorrerá na sede do Sindicato dos Jornalistas de Rondônia-Sinjor e reunirá seis jogadoras em sistema de Round Robin, em cinco rodadas.
Além da disputa pelo título de Mestre nacional, os participantes jogam com possibilidades reais de conquistar o rating CTX para o xadrez, por isso a motivação é muito grande.
A promoção é do Clube de Xadrez de Porto Velho, e a arbitragem é de responsabilidade do Mestre Nacional Jefferson Ryan Ferreira, garantia de imparcialidade e de rigor técnico como determina a Confederação Brasileira de Xadrez.
Todas as jogadoras têm condições de melhorar seus rankings no Gambito da Dama, um torneio de exigência técnica e muito equilibrado, devido ao nível das participantes. Todas têm condições de evoluir tecnicamente e somar pontos.
Destaque para as jogadoras, Kamilla Hellmann Cardoso, que já tem norma de Mestre Nacional, conquistada no V Aberto do Brasil, realizado em Rio Branco (AC). Ela precisa alcançar 54 pontos de rating CBX, atingindo a marca de 1900 pontos.
Um dos projetos nacionais do Gambito da Dama, segundo Jefferson Ryan e Adalzisa Noêmia Helman Cardoso, quer coordenam o o evento com muita responsabilidade é de Porto Velho sediar em breve um Aberto do Brasil de Xadrez. “Seria uma ótima oportunidade para a formação de novos Mestres e Mestras nacionais fortalecendo o xadrez local de forma estruturada, organizada”, diz Adalzisa.
Jefferson, Adalzisa e um grupo de jovens-mulheres enxadristas estiveram no RONDONIA DINÂMICA na última semana divulgando e convidando para o importante torneio, que terá início na sexta-feira (23), na sede do Sinjor, em Porto Velho.
