Polícia Militar prende traficante e fecha boca de fumo no Escola de Polícia

Por pvhnoticias.com
Publicada em 23/01/2026 às 09h00
Mais uma ação da guarnição setor 14 do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.
O flagrante aconteceu em uma boca de fumo na Rua Lúcia de Carvalho, bairro Escola de Polícia, zona leste de Porto Velho.
A guarnição recebeu denúncias que no local um indivíduo comercializava entorpecentes, e na chegada avistaram o suspeito correndo ao ver a viatura, e depois do cerco foi realizada a abordagem.
Dentro do imóvel os policiais encontraram um prato com crack sendo embalado, porções de maconha, dinheiro, objetos de procedência duvidosa e um simulacro. O criminoso foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
