PM flagra dupla furtando fios elétricos de residência no centro

Publicada em 23/01/2026 às 09h00
Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (22), enquanto realizavam o furto de fios elétricos em uma residência. O crime ocorreu na Avenida Carlos Gomes, localizada na região central de Porto Velho. A ação rápida da guarnição evitou que os criminosos fugissem com o material retirado do imóvel.
Uma equipe do 1º Batalhão, sob o comando do sargento M. Paes, foi acionada por vizinhos que perceberam a movimentação suspeita na casa, que estava vazia no momento da invasão. Ao chegarem nas proximidades, os policiais localizaram a dupla carregando duas mochilas pesadas. Durante a abordagem, os suspeitos não souberam explicar a procedência do material.
Na revista técnica realizada pelos policiais, foram encontrados diversos metros de fiação de cobre. O material apresentava marcas de corte recente, compatíveis com o furto de fios elétricos denunciado pelas testemunhas. Os criminosos teriam aproveitado a ausência dos moradores para arrancar a fiação da estrutura interna e externa da residência.
A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil de Porto Velho. A dupla deve responder pelo crime de furto qualificado, com o agravante de destruição de obstáculo. O material recuperado será periciado e, posteriormente, devolvido ao proprietário legal da residência após a formalização do boletim de ocorrência.
