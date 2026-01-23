Polícia Civil prende três investigados em caso de tortura em Rondônia

Publicada em 23/01/2026 às 08h50
A Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou na manhã desta sexta-feira (23) a 2ª fase da Operação Arur Betach, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e prisões preventivas em desfavor de três investigados em caso de tortura.
A primeira fase teve como resultado a prisão de uma influenciadora digital, a qual ordenava que membros de organização criminosa aplicassem castigo físico, na modalidade de tortura, contra dois indivíduos. As apurações realizadas pela DRACO 1 apontam que os suspeitos integram facção criminosa e que também empregaram ameaças e castigos físicos às vítimas.
Após a investigação que decorreu na prisão da influenciadora em outubro de 2025, a Polícia Civil continuou o apuratório a fim de identificar outros autores da tortura, chegando aos três alvos presos hoje. Nesta 2ª fase foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva dos demais coautores do crime.
A operação recebeu o nome de “Arur Betach”, expressão do hebraico que significa “maldito o que confia”, em referência à passagem bíblica “Maldito o homem que confia no homem”. A citação foi publicada pela própria ré em suas redes sociais, logo após os fatos que são objeto da presente investigação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!