Polícia Militar prende suspeitos por tráfico de drogas no bairro Teixeirão

Publicada em 14/01/2026 às 09h00
Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (13), no bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho. A ação ocorreu após denúncia anônima apontar a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Airton Sena.
A ocorrência foi atendida por uma guarnição comandada pelo sargento Machado, com apoio dos cabos Moreno e Castro Aguiar. Ao chegar ao endereço informado, os policiais visualizaram um indivíduo saindo do imóvel. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou entrar rapidamente em um veículo, sendo abordado pela equipe.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito um invólucro de maconha, havendo indícios de que a droga seria entregue por meio de esquema de delivery. No mesmo momento, um segundo indivíduo que estava no portão da residência percebeu a ação policial e fugiu pelos fundos do imóvel.
Diante da fundada suspeita, a guarnição realizou acompanhamento e conseguiu capturar o segundo envolvido na parte de trás da residência. No local, foram encontradas: drogas fracionadas, uma faca utilizada para o preparo dos entorpecentes, além de porções de cocaína, dinheiro trocado e outros materiais que caracterizam o crime de tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Militar, um dos presos possui antecedente criminal por tráfico de drogas, tendo sido detido pelo mesmo crime no ano de 2016.
Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Departamento de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!