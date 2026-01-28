Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica e familiar

Publicada em 28/01/2026 às 09h00
Na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Guajará-Mirim, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por violência doméstica e familiar.
O mandado foi cumprido no Distrito de Nova Dimensão, com apoio da Força-Tarefa da Polícia Civil que atua no Parque Estadual de Guajará-Mirim.
De acordo com a polícia, o investigado já possuía antecedentes por violência doméstica no município de Nova Mamoré, além de descumprir decisões judiciais, inclusive medidas protetivas.
As investigações apontam que houve agressões físicas e psicológicas, ameaças e invasões à residência da vítima, colocando sua integridade em risco.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas. Denúncias como essas podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 197.
