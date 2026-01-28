PM recupera 17 cabeças de gado furtadas durante Operação Segurança Rural

Publicada em 28/01/2026 às 08h50
A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 4º Batalhão, recuperou na manhã da última terça-feira (27), 17 cabeças de gado furtadas durante ação da Operação Programa Segurança Rural, no município de Cacoal e região.
A ocorrência teve início após acionamento do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, que repassou informações referentes a um furto de semoventes registrado anteriormente na zona rural do município. Com base nos levantamentos preliminares, as guarnições policiais realizaram diligências em propriedades rurais onde havia suspeita de ocultação do gado de origem ilícita.
Durante as buscas, os policiais localizaram os 17 animais em uma propriedade situada na zona rural, sendo constatadas inconsistências nas informações inicialmente prestadas acerca da existência e procedência dos semoventes. Diante da situação, os fatos foram devidamente registrados para apuração no âmbito de inquérito policial.
A ação contou com apoio da Polícia Civil, responsável pela condução das investigações, bem como do IDARON, que realizou a conferência dos animais, verificação documental e confirmação da origem do gado. Após reconhecimento pelos legítimos proprietários, os semoventes foram transportados de volta à propriedade de origem, onde permaneceram à disposição das autoridades para eventuais perícias e demais providências legais.
Um dos envolvidos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, sendo a ocorrência apresentada para adoção das medidas cabíveis. As investigações seguem em andamento para apurar a possível prática dos crimes de furto e receptação.
A Polícia Militar reforça que a Operação Segurança Rural tem como objetivo intensificar o policiamento no campo, prevenir crimes patrimoniais e garantir maior segurança aos produtores rurais da região.
