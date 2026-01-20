“Pelas crianças a gente faz tudo”: Virginia Fonseca explica vídeo com Zé Felipe após separação

Publicada em 20/01/2026 às 11h19
Um vídeo que mostra Virginia Fonseca ao lado do ex-marido Zé Felipe e dos filhos voltou a movimentar as redes sociais nos últimos dias. As imagens, registradas em uma lanchonete dentro do condomínio onde moram, em Goiânia, geraram especulações por exporem o ex-casal junto após o término do casamento.
Diante da repercussão, Virginia decidiu esclarecer a situação. Em entrevista ao portal LeoDias, concedida durante um ensaio técnico da Grande Rio, no Rio de Janeiro, a influenciadora explicou que o encontro não teve planejamento prévio e aconteceu exclusivamente por iniciativa dos filhos.
Segundo ela, o pedido partiu das próprias crianças, que quiseram lanchar com o pai e a mãe juntos. “As crianças queriam comer pit dog e chamaram: ‘vai papai, mamãe’. A gente falou: ‘claro, com certeza’”, relatou. Virginia reforçou que decisões como essa são tomadas pensando apenas no bem-estar dos filhos. “A gente faz tudo pelos nossos filhos”, completou.
Ao ser questionada sobre como está a relação com Zé Felipe após a separação, a influenciadora afirmou que a convivência é tranquila quando o assunto envolve os filhos. “Com certeza, pelas crianças a gente faz tudo!”, disse, ao destacar que o diálogo entre os dois segue focado na rotina familiar.
Virginia também deixou claro que o episódio não representa uma reaproximação amorosa, mas sim uma situação pontual, comum na dinâmica de pais separados que priorizam as demandas dos filhos.
