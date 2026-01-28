OPINIÃO

Pedágios abusivos na BR-364: políticos se aproveitam, bancada empurra a culpa, Confúcio joga no colo de Bolsonaro e Rondônia paga a conta

Com tarifas altas cobradas antes de melhorias reais, o pedágio vira ringue de narrativas: Maurício isola Confúcio, Bagattoli cobra, Marcos Rogério chega tarde e o “aponta-aponta” vira política em cima do bolso do povo