Deputado Laerte Gomes garante retomada das cirurgias eletivas em Ji-Paraná com investimento de R$ 1 milhão

Publicada em 28/01/2026 às 10h50
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou, nesta semana, da assinatura da Ordem de Serviço que autoriza a retomada das cirurgias eletivas no município de Ji-Paraná, um avanço significativo para a saúde pública local.
A ação só foi possível graças ao recurso no valor de R$ 1 milhão, destinado pelo parlamentar à Prefeitura Municipal, atendendo a um pleito conjunto do prefeito Affonso Cândido e dos vereadores parceiros do mandato.
A assinatura aconteceu na sede da Prefeitura de Ji-Paraná e contou com a presença dos vereadores Wesley Brito, Scopony, Edinho Fidélis, Michael, Jéssica e Bruno, além de outras lideranças locais.
Durante o ato, o prefeito destacou a importância do investimento e ressaltou que mais de 320 pacientes, que estavam na fila de espera, agora terão acesso aos procedimentos cirúrgicos.
De acordo com o deputado Laerte Gomes, o recurso foi destinado com o objetivo de garantir mais dignidade, agilidade e cuidado com a população. “Esse investimento é fruto do diálogo, da parceria e da sensibilidade em ouvir as demandas reais do município. Saúde é prioridade, e ver esse recurso se transformar em atendimento para quem precisa é motivo de muita satisfação”, afirmou o parlamentar.
As cirurgias eletivas serão realizadas em hospitais particulares credenciados junto ao Governo do Estado, o que permitirá maior rapidez na execução dos procedimentos e ajudará a desafogar a fila reprimida de pacientes.
O deputado também fez questão de destacar o papel dos vereadores e do prefeito na construção dessa ação.
“Esse recurso foi empenhado atendendo ao pedido do prefeito Affonso Cândido e dos vereadores parceiros, que conhecem de perto a realidade da população. Quando trabalhamos juntos, quem ganha é o cidadão”, reforçou Laerte Gomes.
Reconhecido como um dos parlamentares que mais destinam recursos para os municípios rondonienses, Laerte Gomes reafirma, com essa iniciativa, seu compromisso com a saúde pública e com Ji-Paraná, fortalecendo parcerias e garantindo investimentos que geram resultados concretos na vida das pessoas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!