Governo de Rondônia intensifica policiamento em locais de grande circulação durante o período de Carnaval 

Publicada em 28/01/2026 às 11h40
Durante o período carnavalesco, de 31 de janeiro a 28 de fevereiro, o governo de Rondônia vai intensificar o policiamento em Porto Velho e nos municípios do estado, com planejamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO). As ações contarão com um efetivo que atuará em locais de grande circulação de transeuntes, com o objetivo de orientar a população e garantir maior segurança aos brincantes durante o período de carnaval.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que o policiamento será feito de forma estratégica, adotando mecanismos operacionais adequados às características de cada situação, orientando a população, protegendo a saúde e a integridade física e patrimonial das pessoas e, coibindo a prática de crimes
De acordo com o comandante-geral da PMRO, coronel Glauber Souto, o planejamento das ações contará com policiamento a pé e atuação em pontos estratégicos, além de bloqueios policiais, patrulhas pontuais e outras metodologias consideradas essenciais para o sucesso da operação. Todas as atividades serão coordenadas por oficiais da Polícia Militar, responsáveis pelo planejamento, execução e elaboração de relatórios.
