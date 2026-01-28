Projeto com artesanato de plantas promove ressocialização e futura inserção no mercado de trabalho

Publicada em 28/01/2026 às 12h02
Com foco na reintegração social, o governo de Rondônia realizou, no dia 18 de janeiro, o curso prático de montagem de Kokedamas (bola de musgo) para as internas da Casa de Detenção de Pimenta Bueno. A iniciativa ofereceu novas habilidades artesanais ao público feminino, garantindo ferramentas para a reinserção social e a autonomia financeira após o cumprimento da pena.
O curso de Montagem de Kokedamas foi realizado por meio da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), em parceria com a Associação de Assistência aos Condenados (A.A.C.), de Pimenta Bueno. Com a finalização do curso, todas as participantes receberam certificado de conclusão e capacitação técnica.
Durante a atividade, as participantes da ala feminina receberam instruções técnicas sobre a arte japonesa de cultivar plantas sem vasos, utilizando bolas de musgo. Ao final da capacitação, as internas foram certificadas, registrando a aptidão para o exercício da atividade artesanal. A ação reforça o compromisso do estado com a humanização do sistema prisional e a redução da reincidência criminal por meio do trabalho e da educação.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância da qualificação para a ressocialização. “Estamos transformando o sistema prisional em um espaço de aprendizado. Com qualificação e trabalho garantimos que essas mulheres retornem à sociedade com uma nova perspectiva de vida e dignidade”.
PARCERIA E MERCADO DE TRABALHO
Além da capacitação técnica, o projeto abre portas para a geração imediata de renda. Está em fase de planejamento a celebração de um convênio entre a Associação de Assistência aos Condenados (A.A.C.), envolvendo uma empresa privada e a Casa de Detenção de Pimenta Bueno.
O objetivo do acordo é viabilizar a contratação formal de mão de obra das internas capacitadas, permitindo que a produção das Kokedamas seja integrada a uma cadeia comercial. Essa política de parceria público-privada é um dos pilares da gestão para transformar o tempo de reclusão em oportunidade de qualificação profissional efetiva, além da inclusão no mercado de trabalho após cumprimento de pena.
Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, o convênio entre estado e a iniciativa privada gera frutos importantes na ressocialização e cidadania. “A integração com empresas privadas é fundamental para consolidarmos a ressocialização. Quando o estado qualifica e a iniciativa privada absorve essa mão de obra, abrimos um ciclo de cidadania que gera economia para o setor produtivo e segurança para a sociedade”, pontuou.
