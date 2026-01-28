“Me orgulha todos os dias”: Caio Blat celebra formatura do filho e fala sobre paternidade

Publicada em 28/01/2026 às 11h26
Um momento de conquista familiar levou Caio Blat às redes sociais nesta terça-feira (27). O ator comemorou a formatura do filho mais velho, Antonio Blat, que concluiu o curso de Design Digital aos 22 anos. Em publicações, Caio compartilhou imagens do jovem no palco, ao lado dos demais formandos, e refletiu sobre as mudanças que a paternidade provocou em sua vida.
Na legenda, o ator destacou o orgulho pelo filho e celebrou a nova etapa profissional. “Esse cara é muito especial, mudou minha vida, me orgulha todos os dias, e agora é o mais novo designer digital da praça. Voa, Antonio Blat!”, escreveu. O próprio Antonio também comentou a conquista: “Mais uma etapa concluída, foram anos maravilhosos de formação, tive projetos incríveis, alguns que meu pai pode participar com muito carinho. Formado”.
Antonio é filho adotivo de Caio Blat, fruto do relacionamento do ator com Ana Ariel, união que durou de 2001 a 2004. Após um período de distanciamento, pai e filho retomaram a convivência em 2018, relação que desde então tem sido marcada por aparições públicas e registros compartilhados nas redes.
Nos últimos anos, Caio passou a dividir com o público momentos importantes dessa reaproximação, como comemorações, viagens e datas simbólicas na vida de Antonio, reforçando o vínculo entre os dois.
Além do primogênito, o ator também é pai de Bento, de 15 anos, fruto do relacionamento com a atriz Maria Ribeiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!