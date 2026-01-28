Ronnie Von encerra ciclo na RedeTV! após discordar de mudanças internas

Publicada em 28/01/2026 às 10h51
A saída de Ronnie Von da RedeTV! marcou mais um capítulo do processo de reformulação vivido pela emissora em 2026. Aos 81 anos, o apresentador optou por rescindir o contrato na tarde desta terça-feira (21), encerrando uma passagem de três anos pelo canal.
Segundo informações da coluna de Flávio Ricco, do Portal LeoDias, a decisão foi tomada após Ronnie ser informado de que sua equipe havia sido dispensada. A permanência no canal implicaria trabalhar com um novo grupo de profissionais e outra direção, cenário que levou o artista a concluir que era hora de deixar o projeto.
Ronnie estava à frente do Companhia Certa, exibido na faixa da madrugada. A atração marcou o retorno do apresentador à TV aberta depois de um período dedicado a projetos pessoais e produção de conteúdo digital.
Figura histórica da televisão brasileira, Ronnie Von ganhou projeção nacional ainda nos anos 1960, quando apresentou O Pequeno Mundo de Ronnie Von, na Record TV. O programa se tornou um espaço relevante para a música brasileira da época, ajudando a projetar nomes ligados ao tropicalismo, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Os Mutantes.
Décadas depois, ele consolidou seu perfil como entrevistador ao comandar o Todo Seu, na TV Gazeta, entre 2004 e 2019. Após deixar a atração, passou a atuar com mais intensidade nas plataformas digitais, até retornar à RedeTV! em 2024, inicialmente com o Manhã do Ronnie.
A despedida de Ronnie Von ocorre em um momento de forte reorganização interna no canal. Desde o início do ano, a RedeTV! promove ajustes na grade e na gestão, movimento que se intensificou após Marcelo de Carvalho vender sua participação ao sócio Amilcare Dallevo, no fim de 2025.
Entre as mudanças recentes, estão o desligamento de Luciana Gimenez do SuperPop, após 25 anos, e a chegada de Cariúcha para assumir a atração. A emissora também promoveu alterações no jornalismo e no entretenimento, incluindo o fim do Manhã com Você e a estreia do A Hora do Zap.
Com a decisão de Ronnie Von, a emissora soma mais uma baixa de peso em meio a um redesenho amplo de sua programação e de seus quadros históricos.
