Prefeitura esclarece Informações falsas sobre radares em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), esclarece que é falsa a informação que circula nas redes sociais afirmando que o prefeito Léo Moraes teria acabado definitivamente com os radares eletrônicos na capital e anulado todas as multas de forma irrestrita.
A informação que voltou a circular retira de contexto uma medida adotada no início de 2025, quando foi publicado o Decreto nº 20.762, que suspendeu temporariamente o serviço de fiscalização eletrônica para a realização de ajustes técnicos, aferições, estudos estatísticos e melhorias na sinalização.
À época, durante o período de suspensão, os 15 equipamentos instalados no município permaneceram ativos apenas para fins de estudos técnicos, sem geração de autuações, e multas aplicadas naquele intervalo específico foram revogadas, conforme previsto no decreto.
A medida não representou o fim definitivo dos radares, tampouco autoriza afirmar que todas as multas aplicadas em outros períodos tenham sido anuladas de forma geral.
De acordo com o secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, a suspensão adotada em 2025 ocorreu dentro da legalidade, com prazo e finalidade definidos, e qualquer revisão de autuações acontece de forma pontual, técnica e administrativa, sem comprometer a política de fiscalização e segurança viária do município.
