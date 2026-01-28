Prefeitura de Porto Velho alerta sobre riscos do uso de celulares conectados à rede elétrica

Publicada em 28/01/2026 às 11h45
A Prefeitura de Porto Velho faz alerta à população sobre os riscos do uso inadequado de aparelhos celulares durante o carregamento. O hábito, comum em muitos lares, pode provocar acidentes graves, como choques elétricos, queimaduras e curtos-circuitos.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância da prevenção e da conscientização da população. “Nosso papel como gestão é cuidar das pessoas, e isso passa pela prevenção. Não queremos que as unidades de saúde recebam pacientes com lesões que poderiam ser evitadas com medidas simples, como retirar o aparelho da tomada antes de utilizá-lo”.
Médico Franc Arruda explica que essas ocorrências são mais frequentes do que se imagina
O médico especialista em urgência e emergência do Samu de Porto Velho, Franc Arruda, explica que ocorrências envolvendo celulares conectados à rede elétrica são mais frequentes do que se imagina, com registro médio de um caso por semana. Segundo ele, situações aparentemente simples podem resultar em choques elétricos, queimaduras na face e no corpo, além de incêndios residenciais.
“O erro mais comum é deixar o aparelho carregando durante toda a noite. Isso pode causar sobrecarga e até a explosão do dispositivo, principalmente quando o celular está sobre superfícies inflamáveis, como colchões”, alertou o médico.
Precauções
Em caso de incidente elétrico, a orientação é desligar imediatamente o disjuntor no painel de energia para interromper a corrente elétrica e acionar o Samu
A Prefeitura orienta a população a adotar medidas simples para reduzir os riscos:
- Utilizar cabos e carregadores originais ou certificados;
- Conectar primeiro o carregador à tomada e, depois, ao celular;
- Retirar a capa do aparelho durante o carregamento para evitar superaquecimento;
- Evitar o uso de adaptadores (“benjamins” ou “tês”) com vários equipamentos ligados à mesma tomada;
- Redobrar os cuidados em dias de chuva, evitando o uso de aparelhos conectados à rede elétrica.
Prefeitura alerta que aparelhos eletrônicos danificados ou com problemas na bateria não devem ser descartados no lixo comum ou na natureza
Em caso de incidente elétrico, a orientação é desligar imediatamente o disjuntor no painel de energia para interromper a corrente elétrica e acionar o Samu, pelo número 192, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
A Prefeitura também alerta que aparelhos eletrônicos danificados ou com problemas na bateria não devem ser descartados no lixo comum ou na natureza. O correto é encaminhá-los a postos de coleta específicos, geralmente disponibilizados por empresas e estabelecimentos especializados.
