“Minha mãe fugiu”: filho de Leonardo relembra período sem reconhecimento do pai

Publicada em 28/01/2026 às 11h37
Um relato pessoal trouxe à tona capítulos pouco conhecidos da história familiar de Pedro Leonardo. Em participação no podcast apresentado por André Piunti, o cantor contou que a relação com o pai, o sertanejo Leonardo, passou por um longo período de distância antes do reconhecimento oficial.
Segundo Pedro, a decisão de manter o afastamento partiu de sua mãe, logo no início da carreira de Leonardo. Ele relatou que, ao engravidar, ela optou por seguir outro caminho para não interferir no sonho do artista, que começava a ganhar espaço no país. “Ele estava começando a desbravar o Brasil… vamos derrubar o sonho? Não. Minha mãe pegou e fugiu”, disse.
O cantor explicou que passou a infância longe do pai e detalhou o momento em que o reencontro finalmente aconteceu. De acordo com ele, a família viveu em Anápolis até o final da década de 1980, período em que Leonardo começou a consolidar a carreira e alcançar estabilidade financeira. “Em 89, quando meu pai começou a ganhar dinheiro e dominar o Brasil com ‘Entre Tapas e Beijos’, meu tio foi me procurar e me achou”, contou.
A partir desse momento, Pedro afirmou que a relação passou a ser construída gradualmente, já em um cenário diferente, com o sucesso do pai consolidado e condições para aproximação familiar.
As declarações repercutiram nas redes sociais, onde internautas comentaram a postura da mãe do cantor e a trajetória da família. Parte do público elogiou a decisão dela de esperar o momento certo, enquanto outros destacaram a relação atual entre Pedro e Leonardo, hoje marcada por proximidade e convivência.
