Atendimento é retomado na UBS L1 Maringá e unidade volta a funcionar em horário regular em Ji-Paraná

Publicada em 28/01/2026 às 11h49
O funcionamento regular da Unidade Básica de Saúde L1 Maringá foi restabelecido e os atendimentos voltaram a ocorrer dentro do horário habitual, das 7h30 às 17h30, em Ji-Paraná. A normalização alcança os serviços prestados à população que utiliza a rede municipal de saúde naquela região da cidade.
Localizada na Rua Maringá, no bairro Nova Brasília, a UBS passou a oferecer novamente os atendimentos próprios da atenção básica, incluindo consultas médicas, procedimentos de enfermagem, vacinação e dispensação de medicamentos pela farmácia da unidade. A retomada abrange ainda os demais serviços previstos na rotina da unidade.
Com o retorno das atividades em sua totalidade, os usuários podem procurar a UBS durante o horário estabelecido para acesso aos serviços disponíveis. A informação foi divulgada pela administração municipal como forma de orientar a população atendida pela unidade.
