Parceria Redano-Rezende na disputa pelo Governo do Estado, Rondônia completa 44 anos de instalação, Jorge Teixeira foi o primeiro governador

Rondônia – No domingo (4) o Estado de Rondônia completou 44 anos de instalação. Elevado a Estado em 22 de dezembro de 1981, em projeto aprovado pelo ex-presidente João Figueiredo. A instalação ocorreu no dia 4 de janeiro de 1982 com a posse do governador Jorge Teixeira de Oliveira. Estamos no jovem Estado desde 1993, quando aportamos no Aeroporto Jorge Teixeira, em um avião da Eucatur (Cheyenne4) com a finalidade de trabalhar na implantação do jornal “Diário da Amazônia”, que foi inaugurado em 13 de setembro do mesmo ano. Estamos a 33 anos e tivemos a oportunidade de acompanhar o crescimento do jovem Estado, onde o café era a cultura mais forte, além do feijão e algodão.
Rondônia II – Hoje o Estado passa por uma fase crescente de desenvolvimento econômico, social, financeiro, agrícola com um futuro dos mais promissores. Seguramente Rondônia é uma das mais importantes fronteiras econômicas do País, que vem se fortalecendo com o crescimento da área de plantio de soja e milho, além do café; está na sexta posição na produção de gado de corte, com Porto Velho sendo o terceiro maior produtor do País. Rondônia é a primeira colocada na Região Norte na exportação de carne bovina. Desde 2021 Rondônia foi declarada zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE). A cada ano o Estado cresce de forma efetiva principalmente na agricultura e na pecuária. Falta ao Estado, um projeto-futuro de industrialização, para manufaturar, ao menos um pouco do que produz. Hoje a produção é vendida in-natura a outros Estados e depois, é comprada já industrializada.
Rondônia III – Em outubro próximo teremos as Eleições Gerais. Na oportunidade serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal. Câmara Federal e Assembleias Legislativas. O eleitor de Rondônia terá a responsabilidade de escolher os novos governantes, seja no Executivo ou Legislativo. Hoje já temos alguns nomes sendo trabalhados para disputar a sucessão estadual. O governador Marcos Rocha (UB) está no segundo mandato consecutivo e provavelmente completará o mandato, pois teria aberto mão de concorrer a uma das vagas ao Senado, mas certamente terá um nome de ponta para apoiar, ligado a ele e seu grupo, que poderá ser o atual chefe da Casa Civil, Elias Rezende, pessoa de extrema confiança de Rocha.
Parceria – Uma boa chapa para disputar as eleições a governador de Rondônia deve ter um nome da capital e o outro do interior, não importando o cargo. Com a anunciada desistência de Rocha concorrer ao Senado, portanto não renunciará seis meses antes das eleições, para disputar uma das vagas, como se comentava, agora crescem os comentários, sobre composições visando a disputa pelo Governo do Estado. Inclusive o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que desde a vitória para um segundo mandato colocou-se como pré-candidato a governador, estaria mantendo diálogo com Rocha e equipe visando uma parceria. Quem sabe com Rezende da vice, pois Fúria não abre mão de concorrer ao governo. Mas não estaria descartada a hipótese de Rezende governador.
Governador – A Assembleia Legislativa (Ale) retomou aos trabalhos hoje (5), mas somente administrativo e os gabinetes. As sessões plenárias somente a partir de fevereiro, quando terminará o recesso legislativo. E um dos assuntos predominantes nos corredores da Ale-RO nesta segunda-feira (5) foi a possibilidade de o presidente da Casa do Povo, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), concorrer à sucessão estadual. Como estamos iniciando o ao eleitoral, a possibilidade de Redano, um dos políticos mais experientes de Rondônia entrar na disputa da sucessão estadual, deve ser analisada pelas lideranças políticas. Quem conhece a trajetória política de Redano, que ocupa pela segunda vez a presidência da Ale-RO, sabe que, caso realmente entre na disputa pelo Governo do Estado, passa a ser considerado um adversário e enorme poderio de voto, além de planejamento político-eleitoral. Quem sabe não teremos nas Eleições 2026 uma dobradinha Redano/Rezende...
Tempo fechado desde as primeiras horas da manhã de hoje (5) em Porto Velho. Até por volta das 13h, quando a coluna estava sendo concluída chovia no centro da capital +++ O senadores e deputados federais de Rondônia devem somar esforços para reorganizar o tráfego aéreo comercial do Estado. Desde julho de 2023 que foram reduzidos de forma significativa os voos para o Estado com sérios prejuízos para a economia regional +++ Além da limitação de voos o custo da passagem foge da realidade econômica do país. Outro problema é a limitação de voos +++ Rondônia precisa urgentemente de reavaliação no sistema aéreo comercial. Caso Latam, Gol e Azul não tenham condições de atender a demanda do Estado, que as concessões sejam liberadas para empresas internacionais, que têm interesse na região +++ Desde o primeiro dia do ano que o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos), tem à disposição o orçamento elaborado pela sua equipe de governo. Em 2025 administrou com o orçamento organizado pelo antecessor, com cerca de 8% a menos que o atual +++ É importante lembrar, que as festas de Natal e Ano Novo acabaram. Mas também temos que destacar, que o Carnaval está chegando (fevereiro) e a Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho) também, afinal de contas, ninguém é de ferro...
