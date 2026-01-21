Novorizontino goleia o Palmeiras; Clássicos no carioca; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 21/01/2026 às 08h20
Hat-trick de Robson marca noite histórica e Paulistão entra em rodada decisiva. Carioca entra em clima de decisão na 3ª rodada. Copa SP: Ibrachina surpreende e São Paulo confirma força na base. Tabelinha Rondoniense: segunda rodada do Estadual, bolsa atleta e escolinha de futsal.
Novorizontino goleia o Palmeiras e quarta rodada promete pressão e afirmação no estadual. Dragão elimina o Palmeiras nos pênaltis e Tricolor segue firme em busca do bi. Clássico Fla-Flu e duelos diretos marcam busca por reação na Taça Guanabara.
Paulista - O Novorizontino protagonizou uma noite histórica ao atropelar o Palmeiras por 4 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Paulistão 2026. Robson foi o grande nome do jogo, com três gols, enquanto Hélio Borges fechou o placar. A goleada foi a pior derrota do Verdão na era Abel Ferreira e encerrou um jejum do time do interior como mandante contra o rival, que durava desde 1990.
A rodada segue nesta quarta-feira (21) com jogos que prometem mexer na tabela. Destaques para Noroeste x Capivariano, São Paulo x Portuguesa, Mirassol x Red Bull Bragantino e Ponte Preta x São Bernardo. Entre pressão por reação e busca por consolidação no G-8, o Paulistão começa a ganhar novos contornos logo no início da competição.
Carioca - O Campeonato Carioca chega à terceira rodada com pressão sobre os grandes e jogos decisivos. Após tropeços importantes, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense entram em campo buscando recuperação. O destaque da rodada é o clássico Flamengo x Vasco, hoje (21), no Maracanã. Antes, Botafogo enfrenta o embalado Volta Redonda. A rodada ainda tem confrontos diretos como Nova Iguaçu x Fluminense e Madureira x Sampaio Corrêa. Com a tabela embolada, cada ponto passa a ser fundamental na briga pela classificação.
Copinha - A Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu seus últimos semifinalistas na segunda-feira (19). O Ibrachina fez história ao eliminar o Palmeiras nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal, na Arena Barueri, alcançando sua melhor campanha na Copinha. Já o São Paulo manteve a invencibilidade e venceu o Botafogo por 3 a 1, em Sorocaba, seguindo na luta pelo bicampeonato.
Com os resultados, as semifinais estão definidas: Ibrachina enfrenta o São Paulo, enquanto Grêmio e Cruzeiro duelam por uma vaga na final. A decisão será no dia 25 de janeiro, encerrando mais uma edição do principal torneio de base do país.
Tabelinha Rondoniense
Genus estreia e líderes tentam disparar no Rondoniense Sicredi 2026. Bolsa Atleta abre inscrições e amplia apoio ao esporte. Jaru abre inscrições para escolinha de futsal em três bairros.
Rondoniense - Após uma estreia equilibrada, o Campeonato Rondoniense entra na segunda rodada com jogos decisivos no meio de semana. Barcelona e Ji-Paraná largaram na frente e agora buscam abrir vantagem. O destaque fica para a rodada dupla no Aluízio Ferreira, com Barcelona x Gazin Porto Velho e a estreia do Genus diante do Rondoniense. No Cassolão, Guaporé e Cacoalense duelam pressionados por pontos. Em um campeonato curto, cada rodada já pesa — e o erro. Um tropeça custam caro.
Governo Federal - Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta, programa do Governo Federal que fortalece o esporte brasileiro. O prazo vai até 6 de fevereiro, e a primeira lista de contemplados será divulgada entre 23 e 27 de março. A iniciativa mantém a proteção a atletas gestantes, puérperas e adotantes, garantindo o benefício mesmo com pausa nas competições. Em 2025, Bolsa Atleta e Bolsa Pódio somaram 9.673 atletas apoiados, número 6,6% maior que em 2024.
Jaru - A Prefeitura de Jaru abriu as inscrições para a Escolinha de Futsal, que em 2026 passa a atender três locais: Ginásio Sebastião Mesquita, Jardim Europa e Jardim dos Estados. O projeto da Semcelt é voltado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com turmas organizadas por idade e turno. As matrículas devem ser feitas no Estádio Leal Chapelão, com apresentação de documentos do responsável e do aluno. A iniciativa amplia o acesso ao esporte e fortalece o calendário esportivo do município.
