“Nem Jesus agradou todo mundo”: Zé Felipe diz não se afetar por críticas após término

Publicada em 09/01/2026 às 15h35
O cantor Zé Felipe, de 27 anos, falou abertamente sobre as críticas que recebe nas redes sociais, especialmente após o término do relacionamento com Ana Castela, de 22 anos. A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira (9), durante uma interação com seguidores no Instagram.
Ao abrir uma caixinha de perguntas, Zé Felipe foi questionado se os comentários negativos na internet o afetam. A resposta foi direta. “Nem um pouco”, afirmou o artista. Em seguida, ele explicou que não vê sentido em se deixar abalar por opiniões alheias. “Até porque não vai mudar. Me afetar vai mudar a opinião da pessoa que não gosta de mim? Não. Então acho que quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta”, disse.
O cantor reforçou que críticas fazem parte da exposição pública e que não pretende gastar energia com ataques virtuais. “Quem quer falar mal, vai falar mal. O importante é estarmos bem com nós mesmos, sabermos das nossas intenções e termos propósitos”, acrescentou.
Ao encerrar a resposta, Zé Felipe recorreu a uma comparação religiosa para resumir seu posicionamento diante das cobranças e julgamentos constantes. “Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós?”, concluiu.
O artista é ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca e pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Nos últimos dias, ele tem usado as redes sociais para conversar com fãs sobre vida pessoal, carreira e recomeços após o fim do relacionamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!