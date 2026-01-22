“Não acredito!”: Patrícia Poeta diverte a web em brincadeira com ex-BBB no “Encontro”

Publicada em 22/01/2026 às 15h59
Um momento inesperado transformou o Encontro com Patrícia Poeta em um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (22). Durante uma brincadeira no palco, a apresentadora Patrícia Poeta protagonizou uma cena inusitada ao tentar beber um suco servido em uma taça presa ao cabelo de Beatriz Reis.
A dinâmica aconteceu enquanto Beatriz estava deitada no sofá do estúdio, arrancando gargalhadas da plateia presente e dos próprios convidados. O episódio ganhou ainda mais graça quando Monique Alfradique, também convidada do programa, acabou ficando “presa” entre as duas durante a tentativa, rindo da situação e sem conseguir sair do lugar.
A cena rapidamente extrapolou a televisão e tomou conta do X (antigo Twitter). A hashtag #Encontro figurou entre os termos mais comentados do dia, com internautas compartilhando vídeos, memes e comentários sobre o momento improvisado.
Além do tom leve, a situação foi celebrada pelos usuários justamente pela espontaneidade, característica que frequentemente rende grande repercussão ao programa matinal da TV Globo. O trecho passou a circular em diferentes plataformas poucas horas após a exibição ao vivo.
