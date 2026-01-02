Mulher é atacada a facadas no centro de Rolim de Moura

Publicada em 02/01/2026 às 08h40
Uma mulher, ainda não identificada, foi vítima de um ataque com faca durante as comemorações da passagem de ano, na madrugada desta quinta-feira (01), na Avenida Florianópolis, região central de Rolim de Moura.
De acordo com informações apuradas no local, havia uma grande aglomeração de pessoas, muitas delas consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ocorreu uma discussão e um homem, armado com uma faca, acabou atingindo a vítima.
Após o ataque, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e compareceu para registrar a ocorrência e realizar diligências. Em seguida, a equipe da Polícia Técnico-Científica esteve no local para os trabalhos periciais.
A mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Segundo informações, seu estado de saúde é estável.
