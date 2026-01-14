Motorista morre em acidente envolvendo caminhão na zona rural de Novo Horizonte

Publicada em 14/01/2026 às 09h00
Um grave acidente de trânsito foi registrado na Linha 152, zona rural de Novo Horizonte d’Oeste e resultou na morte de Sebastião Hilário dos Santos, conhecido popularmente como Tião Galinha, morador de Alta Floresta d’Oeste e bastante conhecido na região.
Segundo as informações, Tião Galinha conduzia um caminhão Ford Cargo e realizava um frete para buscar bois no momento do acidente. As circunstâncias exatas do ocorrido ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.
A Polícia Militar encontra-se no local realizando o isolamento da área e aguardando a chegada da Perícia Técnica, que ficará responsável pelos levantamentos necessários para apurar as causas do acidente.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será liberado para a funerária de plantão. O caso seguirá sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos.
A morte de Tião Galinha causa comoção entre amigos e moradores de Alta Floresta d’Oeste e de toda a região, onde ele era muito conhecido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!