Motociclista morre após colisão com caminhonete em São Francisco do Guaporé

Publicada em 15/01/2026 às 08h50
Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 18h15 desta quarta-feira (14) resultou na morte do motociclista Celso de 53 anos, em São Francisco do Guaporé.
A colisão aconteceu na Rua das Comunicações, no cruzamento com a Rua Marechal Rondon, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por M. N. A.. As causas do acidente ainda não foram oficialmente identificadas.
Com a força do impacto, Celso foi arremessado até o meio-fio. Uma ambulância foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A Perícia Criminal foi acionada para a realização dos levantamentos técnicos, que irão auxiliar na apuração das circunstâncias do ocorrido. O caso foi registrado e será analisado pelos órgãos competentes.
