“Mal amadas e mal comidas”: Xuxa sai em defesa de Sasha e Bruna Marquezine após críticas

Publicada em 06/01/2026 às 15h12
A apresentadora Xuxa, de 62 anos, usou as redes sociais para rebater críticas direcionadas à filha, Sasha Meneghel, de 27, e à atriz Bruna Marquezine, de 30. As duas, amigas de longa data, foram alvo de comentários negativos após a divulgação de fotos da virada de Ano Novo que passaram juntas.
Ao comentar uma publicação de Sasha, Xuxa atacou diretamente os críticos. Na mensagem, a apresentadora defendeu as duas e classificou os autores das críticas como “mamás”, termo que explicou ser uma referência a pessoas “mal amadas e mal comidas”. Segundo ela, a inveja motivaria os ataques contra as “meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas”.
As críticas surgiram principalmente por conta do look escolhido por Bruna Marquezine para a comemoração. Internautas questionaram o vestido usado pela atriz, um modelo com transparência, sugerindo que Sasha poderia ter emprestado outra roupa e classificando a peça como inadequada.
Para a ocasião, Bruna optou por um vestido da coleção Chloé Verão 2025, confeccionado em renda natural, com babados e transparência. O valor estimado da peça é de R$ 53.604, segundo informações que circularam nas redes.
Apesar das críticas, muitos seguidores saíram em defesa da dupla e exaltaram a amizade construída ao longo de mais de duas décadas. Comentários destacaram a relação independente das duas e reforçaram que nenhuma delas depende da outra para se afirmar profissionalmente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!