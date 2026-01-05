Luizinho Goebel acompanha conclusão da reforma do hospital de Cabixi e encerra agenda de 2025 no município

Publicada em 05/01/2026 às 09h22
O deputado estadual Luizinho Goebel esteve no município de Cabixi no dia 30 de dezembro de 2025, onde acompanhou a conclusão das obras de reforma do hospital municipal, considerada uma das principais melhorias na área da saúde local ao longo do ano.
Durante a visita, o parlamentar destacou o encerramento das atividades de 2025 com a entrega e acompanhamento de ações voltadas ao fortalecimento dos serviços públicos, especialmente na área da saúde, considerada essencial para a população.
A agenda contou com a participação e o reconhecimento da parceria entre o deputado estadual e a Administração Municipal de Cabixi, representada pelo prefeito Silvano de Almeida, pelo vice-prefeito Fábio Dutra e pelo vereador Imar de Lima. O trabalho conjunto entre o Poder Legislativo estadual e o Executivo municipal viabilizou avanços em diferentes áreas ao longo do ano.
Luizinho Goebel ressaltou a importância da união entre as esferas de governo para a execução de projetos que impactam diretamente a qualidade de vida da população, com destaque para investimentos em saúde, infraestrutura e outras ações sociais.
A reforma do hospital municipal de Cabixi tem como objetivo melhorar a estrutura física da unidade, garantindo melhores condições de atendimento aos pacientes e de trabalho aos profissionais da saúde. A unidade é referência no atendimento básico e de urgência para moradores da cidade e da zona rural.
A visita ao local marcou o acompanhamento da etapa final da obra, considerada estratégica para o fortalecimento da rede pública de saúde do municípi
Ao encerrar a agenda do ano em Cabixi, o deputado estadual reforçou o compromisso de manter a parceria com a administração municipal, dando continuidade às ações e projetos voltados ao desenvolvimento da cidade nos próximos anos.
O ano de 2025 foi marcado por diversas iniciativas realizadas em conjunto entre o mandato parlamentar e o município, com foco em melhorias estruturais e na ampliação de serviços públicos essenciais.
A presença do deputado Luizinho Goebel no município reforça o alinhamento institucional com a gestão municipal e a continuidade dos trabalhos em benefício da população de Cabixi, consolidando parcerias que devem resultar em novos investimentos e ações ao longo de 2026.
