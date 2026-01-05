Léo pode lançar Delegado Flori; Acir é aconselhado a concorrer ao Governo de Rondônia; e começa a cobrança de pedágio na BR-364

Publicada em 05/01/2026 às 07h36
A CAVALARIA CHEGOU E ARRASTOU O DITADOR SANGUINÁRIO, LÍDER DE UM ESQUEMA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
Tremei, ditadores de plantão, aprendizes de ditador e amigos de ditadores! A Cavalaria chegou! Como a única forma de tirar do poder déspotas e tiranos é a violência, do tamanho ou maior do que eles aplicam contra seu povo, para se manter no comando, só resta mesmo retirá-los à forcéps.
O sanguinário ditador venezuelano Nícolas Maduro, denunciado como chefe de um esquema bilionário de tráfico de drogas, foi defenestrado do poder à força, atacado por grupos militares americanos, como, aliás, já ameaçava o presidente Donald Trump há longo tempo.
Claro que tem um lado muito negativo nesta história. Quem deveria ter tirado Maduro do poder eram os próprios venezuelanos, grande parte deles vivendo sob um regime escravocrata, sem liberdade alguma, sem um pingo de democracia.
Mas, apoiado por militares corruptos e covardes; por um Judiciário corrupto e parcial (aliás, como os há em ambos os casos, em países vizinhos!) gente da laia de Maduro se apossa do comando de um rico e progressista país, para enriquecer a si e aos seus parceiros, deixando o povo na miséria.
Não se pode aplaudir e nem deixar de criar restrições, quando uma Nação poderosa ataca outra e retira na marra seu governante. Mas no caso da Venezuela, que outra saída haveria? Apoiado por um Exército e o que chamava de Forças Populares, com poder de polícia, com uma Justiça parcial e tão corrupta quanto ele, Maduro reinava absoluto.
Mais de sete milhões de venezuelanos deixaram o país, na maior diáspora desde a Segunda Guerra Mundial. A diáspora é a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica.
Pelas ruas de praticamente todas as cidades brasileiras (mas principalmente na Colômbia) milhares e milhares de venezuelanos fugidos do terror da ditadura, se tornaram pedintes, tentando sobreviver em terra estranha a viver sob o tacão de uma colossal ditadura.
A Venezuela é a maior produtora de petróleo do mundo, inclusive ganha fácil dos países árabes, muitos dos quais se tornaram riquíssimos e ao seu povo, graças a isso. Na ditadura que começou com Hugo Chávez e ficou muito pior com Maduro, a imensa maioria do povo passou a viver na miséria. Muita gente teve que comer até seus animais de estimação, para não morrer de fome. Mas os poderosos ficavam casa vez mais ricos!
O que acontecerá agora com esta gente sofrida? Ainda não se sabe dos rumos que a Venezuela seguirá. Tomara que sejam caminhos democráticos, que os eleitos em eleições limpas sejam empossados e ressuscitem o país. E que ditadores como Maduro apodreçam na cadeia e tenham todos os bens, conseguidos ilegalmente, apreendidos.
E que o triste episódio da Venezuela sirva de exemplo para que outros ditadores desta região do Planeta e seus asseclas comecem a compreender que o melhor sistema de governo é o democrático!
GRAÇAS À BATALHA DE EMPRESÁRIO EMPREENDEDOR, PORTO VELHO VAI GANHAR SEU PRIMEIRO CREMATÓRIO
Foram anos de luta, trabalhando duro, enfrentando a absurda burocracia, tentando financiamentos a preço de ouro. Não fosse a obstinação do empresário Milton Fruhauf, a instalação de um crematório em Porto Velho se tornaria apenas uma lenda. Finalmente, com grandes sacrifícios e enfrentando todos os obstáculos que os órgãos oficiais colocam no caminho de quem quer empreender, ele conseguiu. Se não houver mais um burocrata para infernizar e nenhuma nova exigência ambiental, a Capital dos rondonienses deve ganhar o primeiro crematório, junto ao Cemitério Recanto da Paz, aquele localizado defronte a Unir.
A instalação deveria ter ocorrido há pelo menos meia dúzia de anos, mas os obstáculos colocados sobre o projeto foram imensos. Chegou a ser aprovado um financiamento, mas os valores a serem pagos seriam muito altos e demorariam anos e anos para serem quitados. Milton então decidiu, ao invés de um projeto de quatro capelas com crematórios, começar com apenas um, usando apenas a estrutura e recursos próprios.
Conseguiu a compra dos equipamentos necessários, que começarão a ser instalados em breve. Se não houver outras dificuldades de percurso, o primeiro crematório de Porto Velho começará a funcionar no segundo semestre deste 2026 que está começando. É uma inovação importante, numa Capital onde os cemitérios públicos estão superlotados e onde famílias que gostariam de guardar as cinzas dos seus entes queridos precisam, hoje, fazê-lo em Manaus ou Belém.
O crematório do Cemitério da Paz deve atender Rondônia e Acre, segundo os projetos em andamento. É, ainda, uma das poucas Capitais do país que não tem sequer um crematório.
OS DOIS NOMES JÁ COLOCADOS NA DISPUTA AO GOVERNO (E COM CHANCES REAIS) JÁ ESTÃO EM CAMPANHA
Muito tempo antes das convenções, bem antes em que o calendário eleitoral autoriza o início de campanhas políticas, os dois principais nomes até agora postos na disputa pelo Governo do Estado, atuam como se ela já estivesse a mil. Tanto Adailton Fúria quanto Marcos Rogério, os únicos, neste momento, com chances reais de ocupar a cadeira de Marcos Rocha, percorrem o Estado. Claro que não pedindo votos, mas prestando contas, falando do que fizeram e que o fariam, se no Governo. Ou seja, fazendo campanha, mas de forma ainda não acintosa.
Fúria inclusive tem participado de eventos com manobras com carros, superlotando locais de apresentações, como o fez duas vezes na semana passada, em Guajará Mirim e Candeias do Jamari. Marcos Rogério tem visitado prefeitos e autoridades, falando nas emendas que destinou ao Estado (mais de 200 milhões de reais, segundo ele) mas, é claro, já se postando como pretendente ao Palácio Rio Madeira/CPA.
O prefeito de Cacoal tem concedido entrevistas a várias emissoras e sites, falando nos avanços de sua cidade, hoje considerada a melhor cidade da região norte para se viver. Também tem conversado com lideranças da Capital, porque é dela que virá seu vice. Nos bastidores, ouve-se que o nome já teria sido escolhido, convidado e aceito, mas, por enquanto, o assunto é tratado apenas da porta para dentro.
Já Marcos Rogério percorre o Estado muitas vezes junto com o deputado federal Fernando Máximo, que será candidato ao Senado, numa dobradinha com o atual presidente regional do PL que quer o Governo, ainda não está tratando do nome do vice. O outro nome do PL ao Senado, o empresário do agronegócio Bruno Scheid, escolhido a dedo por Jair Bolsonaro, não está na boa com Rogério. Scheid cobra publicamente seu companheiro de partido, sobrea expulsão de um vereador acusado de pertencer ao PCC.
LÉO MORAES PODE LANÇAR O DELEGADO FLORI E ALIADOS QUEREM ACIR COMO CANDIDATO AO GOVERNO
Claro que já há outros nomes para a corrida ao Governo, mas, convenhamos, com chances mínimas. Um deles é o representante da esquerda, o advogado e jornalista Samuel Costa. Até teria alguma possibilidade caso começasse uma carreira política ou na Câmara de Vereadores ou na Assembleia, mas, acima disso, mesmo competente e dedicado, Samuel não tem chance. Chances reais teriam outros dois que podem se tornar postulantes: Acir Gurgacz e o prefeito Delegado Flori, de Vilhena.
Com relação a Acir, ele quer mesmo é concorrer ao Senado. Muitos dos seus conselheiros, contudo, apontam para possibilidades mais fortes na corrida pelo Governo. Ele é um nome conhecido em todos os recantos do Estado, tem serviços prestados e tem voto. Na relação de concorrentes ao Senado, teria que enfrentar nomes poderosos, como Fernando Máximo, Sílvia Cristina, Confúcio Moura e quem sabe até o governador Marcos Rocha, caso ele mude sua decisão de se manter no poder e não concorrer.
Já o Delegado Flori quer ser candidato, mas só o fará se for convocado pelo presidente regional do seu partido, o Podemos. Léo Moraes, prefeito de Porto Velho com altíssimo índice se aprovação em seu primeiro ano de mandato, ainda está analisando o quadro, mas tem confidenciado a partidários próximos que pode sim, apoiar Flori ao Governo. A decisão final pode ser anunciada em breve.
Ou seja: o quadro final para a corrida pelo Palácio do Governo ainda não está fechada. Por enquanto tem só Fúria e Marcos Rogério como nomes fortíssimos. Caso entrem Gurgacz e Flori nesta corrida, pode mudar todo o quadro que se desenhou até agora.
BRENO DENUNCIA QUE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO PIOROU 40 POR CENTO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA SEMANA DO EMERGENCIAL
“No encerramento do ano de 2025 e no pleno desempenho do dever constitucional de fiscalização do Poder Executivo e dos contratos administrativos, este Vereador vem, por este expediente, consignar, de forma expressa, técnica, enfática e documental que a situação da coleta de resíduos sólidos urbanos no município de Porto Velho, não apenas deixou de ser solucionada, como se agravou de maneira sensível, progressiva e generalizada”. O texto é a abertura de ofício que o vereador Breno Mendes, líder do Governo na Câmara Municipal enviou tanto a Léo Moraes quanto à Agência Reguladora que trata deste tema.
Datado de 31 deste Dezembro que recém terminou, o documento apresenta um profundo levantamento da situação da coleta de lixo na Capital, denunciando, por exemplo, houve um agravamento de pelo menos 40 por cento no mau atendimento à população, em relação à primeira semana em que o contrato emergencial começou a valer. Acompanhado de depoimentos de moradores, de vídeos e fotos com data e georreferenciamento, a denúncia de Breno Mendes exige soluções para o grave problema.
A questão da má qualidade dos serviços desde que a Marquise foi substituída pela nova empresa no trabalho de atender a todas as regiões da cidade. No documento encaminhado ao Prefeito, Mendes afirma que o conjunto de fatos apresentados, “revela que o problema deixou de ser administrativo e passou a assumir uma dimensão social, ambiental e institucional”.
Para Breno Mendes, “está caracterizada verdadeira quebra do pacto de confiança entre a população e este serviço público essencial”. A questão do lixo, aliás, é ainda a única situação ainda não solucionada pela Prefeitura, numa administração que tem o aval de 75 por cento dos porto-velhenses.
ANO NOVO COMEÇA COM TRAGÉDIAS, CRIMES E MORTES NO TRÂNSITO: MAIORIA DO NOTICIÁRIO FOI DE ASSUSTAR
Quem teve coragem de assistir ao noticiário e ler sites nacionais e internacionais no primeiro dia do ano, se deparou com o mesmo do mesmo. De cada dez notícias divulgadas, pelo menos sete foram ligadas a tragédias, mortes, assassinatos, feminicídios ou acidentes que mataram várias pessoas. Em Rondônia, o trânsito no interior matou uma criança no primeiro dia de 2026, enquanto um motociclista morreu em Porto Velho, poucas horas antes do Ano Novo começar.
Afora informações sobre alguns poucos brasileiros que ficaram milionários com a Mega Sena da Virada (em torno de 180 milhões de reais para cada cartão vencedor) na imensa maioria dos casos o noticiário foi de arrepiar os cabelos. Como a tragédia na Suiça, com um incêndio que matou 40 pessoas, a maioria jovens ou um barco afundado na Chapada dos Guimarães, com pelo menos um pai de família morto.
O ano de 2026 começou problemático, neste quesito. Violência em várias partes do país e do mundo. Tragédias e acidentes. Nas maiores festas de passagem de ano, contudo, houve poucas ocorrências dignas de registro mesmo no Rio de Janeiro, onde se registrou uma multidão na orla próximo a cinco milhões de pessoas. A esperança é de que o primeiro dia de 26 não seja um retrato ruim do que vem por aí e que ele seja igual às multidões que se acumularam, sem violência.
PASSAGEM DE ANO COM FOGOS COLORIDOS E SEM BARULHO, MUITA MÚSICA, SEGURANÇA E ALEGRIA NA CAPITAL
Mesmo passados alguns dias, não há como não destacar a grande festa de final de ano promovida pela Prefeitura de Porto Velho. Milhares de pessoas se apertaram nas proximidades do Prédio do Relógio, onde foi montado o palco oficial. O grande destaque do Viradão do Béra, nome dado ao espetáculo, foi o show de fogos, que durou cerca de oito minutos, com a queima de duas toneladas, sem barulho, conforme manda a lei estadual, de autoria do deputado Ismael Crispin.
O evento, com muita música, alegria, pouquíssimas ocorrências, nenhuma delas graves, reuniu um público enorme, que vibrou com a festa desde que ela começou até perto do primeiro dia deste ano de 2026 começar a amanhecer. O prefeito Léo Moraes não só comandou a contagem regressiva de passagem de ano, como também testou sua popularidade, andando no meio do público e sendo alvo de abraços e muitos elogios.
Para os organizadores e para o público, a festa foi um sucesso. Superou totalmente a expectativa. Com muita segurança, mas também com a colaboração dos participantes do evento, que tiveram no geral comportamento exemplar, apenas querendo curtir a noite, tudo estava muito bem organizado. O esquema de fogos sem os estampidos, mereceu muitos elogios. Coloriu os céus, mas não afetou as pessoas (crianças, idosos, doentes) e também os animais. Foi mais um grande evento bem produzido pela Prefeitura. Merece elogios, portanto!
COMEÇA A COBRANÇA DE PEDÁGIO NA BR 364, COM SETE PRAÇAS ENTRE PORTO VELHO E VILHENA
Mesmo bem antes de iniciar a cobrança do pedágio, o Consórcio Nova 364 vem promovendo uma série de melhorias na nossa principal Rodovia, muitas delas já implantadas e com resultados altamente positivos. Os investimentos, antecedendo a operação de cobrança aos motoristas, já bateram nos 360 milhões de reais, elevando a qualidade dos serviços prestados pela concessionária e, ao mesmo tempo, fazendo crescer significativamente o padrão dos serviços e segurança da 364, oferecidos aos motoristas e usuários.
A partir de agora, se inicia um novo ciclo. Autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Nova BR 364 implantou o sistema de pedágio sem cabines e cancelas, com o moderno sistema Free Flow, em que os veículos são registrados na sua passagem e os condutores têm até 30 dias para pagar os valores a serem cobrados. Tudo automatizado, como exigem os tempos atuais. A cobrança começa no próximo dia 12, segunda-feira da próxima semana.
Os pórticos de cobrança, segundo a concessionária, possuem múltiplas camadas de verificação, garantindo a perfeição na cobrança da tarifa. Caso identificada alguma inconsistência, o usuário pode acionar a Nova 364 pelo 0800 0 364 364 ou pelo aplicativo Nova 364.
Para veículos de passeio comuns, os preços entre Porto Velho e Vilhena, nas sete praças dos Free Flows, terão os seguintes preços: Praça 1 – Candeias do Jamari – 5,40 reais; Praça 2 – Cujubim – 37 reais; Praça 3 – Ariquemes – 19,30; Praça 4 – Ouro Preto do Oeste – 25 reais; Praça 5 – Presidente Médici – 12,50; Praça 6 – Pimenta Bueno – 10,20; Praça 7 – Segundo trecho de Pimenta Bueno – 35,40 reais. Total: 114,80 reais. Ida e volta 229,60 reais. Para veículos com mais eixos e caminhões, os custos serão maiores.
SÃO 205 ASSINATURAS DE PARLAMENTARES PARA CRIAR A CPMI DO BANCO MASTER. MAS O CONGRESSO AINDA DECIDE ALGUMA COISA?
A cobra vai fumar? A frase da FEB brasileira, nossos heróis da aviação na Segunda Guerra, pode ser adaptada, mas acrescida de interrogação, sobre uma CPMI do Banco Master? Senadores e deputados assinaram em número suficiente (177 assinaturas de deputados, com apoio dos oito rondonienses e 28 senadores (Marcos Rogério e Jaime Bagattoli também assinaram, Confúcio Moura não!) e agora só resta ao presidente Davi Alcolumbre criar a Comissão e os seus membros serem escolhidos.
Um dos principais alvos da futura CPMI, certamente é o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, Viviane Moraes, que foi contratada pelo banco que quebrou por 129 milhões de reais. Jantares do então dono do banco, Daniel Vorcaro, com a participação do casal e de várias outras autoridades; pretensas pressões de Moraes ao Banco Central e PF em defesa do banco e outras questões estarão certamente entre os alvos principais, quando a CPMI for instalada.
Há perguntas, contudo, que não podem calar. Como por exemplo se entre os muitos dos deputados e senadores que não assinaram, haveria os que foram beneficiados pelo esquema bilionário de corrupção? Eles não vão fazer de tudo para que a verdade seja escondida? E o governo Lula, como fez com a CPMI do roubo do INSS, não vai interferir e blindar eventuais investigados? O mais poderoso brasileiro, o próprio Alexandre de Moraes, com apoio da ampla maioria dos seus pares do STF, vai permitir que a CPMI ande? Afinal, vão valer as 205 assinaturas de parlamentares ou quem manda mesmo é o nosso Supremo Poder?
PERGUNTINHA
Você está entre os brasileiros que ganham até 5 mil reais e que, a partir deste mês, não terão mais descontos do Imposto de Renda ou da outra parte, que continuará abastecendo a ganância do faminto Leão da Receita Federal?
