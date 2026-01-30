Lauana Prado comenta post de ex-noiva e reacende rumores de reconciliação

Publicada em 30/01/2026 às 14h49
Uma movimentação nas redes sociais foi suficiente para colocar novamente Lauana Prado e Tati Dias no centro das atenções. Nesta quinta-feira (29), a cantora voltou a seguir a ex-noiva no Instagram e deixou comentários afetuosos em publicações recentes, gesto que rapidamente levantou rumores de uma possível reaproximação.
Entre as interações, um comentário direto chamou atenção dos seguidores: “Te amo”, escreveu Lauana em uma postagem de Tati. A resposta veio no mesmo tom. Ao comentar uma foto da cantora, a influenciadora declarou: “Vou achar para sempre você a mulher mais linda do mundo!”.
A troca pública de mensagens movimentou fãs do ex-casal, que passaram a demonstrar apoio e expectativa nos comentários. Frases como “meu casal vive” e “sejam muito felizes” se multiplicaram nas publicações, alimentando ainda mais as especulações.
Os indícios de reaproximação surgem poucos dias após Lauana anunciar sua primeira gravidez e logo depois da divulgação, por um perfil de celebridades, de imagens que mostrariam as duas juntas em um jantar em São Paulo, fato que intensificou os comentários nas redes.
Lauana Prado e Tati Dias tornaram público o fim do relacionamento de cerca de um ano e meio no dia 11 de janeiro. Na ocasião, Tati afirmou, emocionada, que a decisão havia partido da cantora. Desde então, ambas vinham mantendo discrição sobre a vida pessoal — até agora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!