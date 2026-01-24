Jovem talento de Rondônia brilha no tênis nacional e conquista vice-campeonato no Circuito Centro-Oeste

Publicada em 24/01/2026 às 09h30
O jovem atleta João Lucas Miamai Silva Dourado, de apenas 10 anos, natural do município de Espigão do Oeste, em Rondônia, conquistou um resultado de grande destaque no cenário do tênis nacional ao sagrar-se vice-campeão da 3ª etapa do Circuito Centro-Oeste de Tênis.
A competição reuniu atletas de alto nível de todo o Centro-Oeste brasileiro, além de representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tradicionais polos do tênis nacional. Mesmo diante de adversários experientes e de centros esportivos mais estruturados, João Lucas demonstrou talento, disciplina e maturidade dentro das quadras.
Representando com orgulho o estado de Rondônia, o atleta rondoniense superou diversas fases do torneio, enfrentando jogos equilibrados e de alto grau técnico, até alcançar a grande final da etapa. O vice-campeonato consolida João Lucas como uma das promessas do tênis infantil da região Norte do país.
O resultado ganha ainda mais relevância ao considerar os desafios enfrentados por atletas da região amazônica, como a distância dos grandes centros de treinamento, os custos elevados de deslocamento e a menor oferta de competições de alto nível. Ainda assim, João Lucas vem se destacando por sua dedicação, espírito esportivo e evolução constante.
A trajetória, os resultados e o dia a dia de treinos do jovem atleta podem ser acompanhados pelo Instagram oficial @joao_miamae_dourado, onde são compartilhados registros das competições, conquistas e da rotina esportiva.
A conquista no Circuito Centro-Oeste reforça o potencial do jovem tenista e evidencia que Rondônia segue revelando talentos capazes de competir em igualdade com atletas dos principais estados do país. O desempenho de João Lucas serve de inspiração para outros jovens esportistas e fortalece a presença do estado no cenário nacional do tênis.
