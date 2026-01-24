FFER através do DCO, divulga tabela completa do Rondoniense Sicredi 2026

Publicada em 24/01/2026 às 09h17
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do DCO divulgou nesta sexta feira (23) a tabela completa do Rondoniense Sicredi 2026, a formatação da tabela da competição é o resultado do alinhamento institucional entre a FFER e CBF, em conformidade com o calendário das competições nacionais. Visando principalmente em atender os filiados que disputam as competições em âmbito nacional. Ao entrar na 3ªrodada, a FFER realizou reuniões técnicas de alinhamento para definir os próximos passos do campeonato Rondoniense Sicredi 2026.
Entre os principais pontos estão; a transmissão ao vivo das partidas pela emissora oficial da campetição; garantir a transparência e valorização dos clubes; minimizar o desgaste físico dos atletas das equipes, respeitando o intervalo mínimo de 66 horas, conforme a legislação.
Lembrando também que na capital, quatro clubes utilizam o mesmo estádio, o Aluízio Ferreira, o que exige ajustes no calendário, incluindo jogos duplos na praça esportiva. A FFER, segue trabalhando para entregar ao futebol de Rondônia o maior e melhor campeonato de todos os tempos, com organização, equilíbrio e respeito aos clubes. É a Federação de Futebol do Estado de Rondônia, avançando com organização e responsabilidade, pra realizar o melhor Rondoniense Sicredi 2026.
