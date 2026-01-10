Jovem é preso após agredir avó e descumprir medida protetiva na zona Leste
Por Newsrondonia.com
Publicada em 10/01/2026 às 09h15
Neto é preso por agredir avó e descumprir medida protetiva

Um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar em Porto Velho após atacar a avó de 61 anos, desrespeitando medida protetiva e ameaçando a vítima de morte.

Na tarde de sexta-feira (09), a Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 24 anos acusado de agredir e ameaçar de morte sua própria avó de 61 anos, em uma residência no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho (RO).

A vítima possuía medida protetiva expedida pela Justiça devido a um histórico de violência, mas o neto desobedeceu a ordem judicial e retornou ao imóvel, iniciando as agressões. Conforme a polícia, o acusado estava sob efeito de drogas durante o ataque, o que agravou a situação.

Em estado de desespero, a idosa acionou o telefone 190, e a equipe policial chegou rapidamente, contendo o agressor e realizando a prisão. O suspeito foi levado ao Departamento de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça, devendo responder pelos crimes de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

