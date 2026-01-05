Jovem atleta de Pimenta Bueno é destaque em estreia na Copinha SP 2026

Publicada em 05/01/2026 às 14h20
A Copinha 2026 ganhou um protagonista vindo do Norte do país. No dia 03 de janeiro, Antônio Marcos, o Pilha, jovem talento de Pimenta Bueno (RO), não apenas marcou o gol da vitória do Grêmio Prudente nos acréscimos, como assumiu papel de destaque em sua estreia, colocando o estado em evidência no principal torneio de base do futebol brasileiro.
Recém-integrado à categoria Sub-20, Pilha entrou no segundo tempo com o Grêmio Prudente em desvantagem no placar, perdendo por 1 a 0. Mesmo diante de um cenário adverso, o meia demonstrou personalidade, maturidade competitiva e qualidade técnica, integrando-se rapidamente à dinâmica da equipe e contribuindo de forma decisiva para a reação coletiva que resultou na virada, mesmo sendo um dos atletas mais jovens em campo.
Além do gol decisivo, sua atuação teve forte simbolismo. Pilha apresentou boa leitura de jogo, segurança nas ações e confiança nos momentos determinantes, características que o colocam como uma das promessas da nova geração e evidenciam seu processo de adaptação ao futebol Sub-20.
Fora de campo, sua trajetória é sustentada por um trabalho estruturado e de longo prazo. O Grupo TopNet teve papel fundamental nesse processo, fortalecendo o projeto por meio de parcerias estratégicas e visão de futuro. O grupo destaca a estrutura física e profissional oferecida pelo Grêmio Prudente, considerada referência no trabalho de formação. O clube vive um momento de forte crescimento, com Centro de Treinamento moderno em fase final de construção, refletindo diretamente na evolução técnica e competitiva dos atletas, com potencial para se consolidar, em breve, como um dos grandes clubes formadores do país.
O Grupo TopNet também conta com parcerias relevantes fora de campo, como a TSG Sports, empresa sediada em Santos e reconhecida nacionalmente no segmento de agenciamento de atletas. Essa rede de apoio tem sido determinante para garantir estrutura, visibilidade e oportunidades, ampliando o alcance do talento rondoniense no cenário nacional.
O Grêmio Prudente volta a campo pela Copinha 2026 nos próximos compromissos da fase de grupos:
06 de janeiro, às 19h15 – Grêmio Prudente x Olímpico-SE
09 de janeiro, às 19h – Grêmio Prudente x Ceará
A Copinha é a principal vitrine do futebol de base brasileiro, e Pilha mostrou logo na estreia que não apenas participa do torneio, mas tem potencial para ser protagonista. Rondônia tem uma joia — e o futebol brasileiro começa a conhecê-la.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!