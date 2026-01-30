Jade Picon anuncia retiro espiritual e diz que ficará afastada das redes

Publicada em 30/01/2026 às 14h52
A influenciadora Jade Picon comunicou aos seguidores que ficará temporariamente longe das redes sociais. Nesta quinta-feira (29), ela revelou, por meio dos stories do Instagram, que iniciou um retiro espiritual, descrito por ela como uma experiência voltada ao autoconhecimento.
No vídeo publicado, Jade explicou que a viagem não tem como foco apenas o destino físico, mas também um processo interno. “Estou aqui no meu primeiro dia de retiro. Eu falei para vocês que iria viajar. Uma viagem diferente, que além do lugar é uma viagem para dentro também”, afirmou. Segundo a influenciadora, o momento representa uma oportunidade de pausa e reflexão. “É mais uma grande oportunidade de parar, respirar, crescer… enfim, se ouvir”, completou.
Ainda na gravação, Jade adiantou que reduzirá a presença online durante esse período. “Vou ficar um pouquinho ‘off’ aqui, mas estou bem feliz, bem animada. Vamos ver aí o que me aguarda”, disse, sem revelar detalhes sobre a duração do retiro ou o local da experiência.
Conhecida por compartilhar rotinas, viagens e reflexões pessoais com o público, Jade sinalizou que o afastamento será temporário e motivado pela busca por equilíbrio e crescimento pessoal.
