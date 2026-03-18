Deputado Alex Redano cobra reforço urgente de servidores no Hospital Regional de Buritis

Por Mateus Andrade

Publicada em 18/03/2026 às 08h20

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando, com urgência, o reforço no quadro de servidores da saúde no Hospital Regional de Buritis.



De acordo com o parlamentar, a medida é necessária diante da defasagem atual de profissionais na unidade hospitalar, situação que pode se agravar ainda mais com a previsão de realização de cirurgias eletivas no município. Segundo ele, a falta de servidores suficientes compromete diretamente a qualidade e a eficiência do atendimento prestado à população.



Redano destacou que já buscou informações junto aos órgãos competentes e cobrou providências para resolver o problema, porém, até o momento, a situação segue preocupante. “Nas condições atuais, fica difícil atender a demanda da forma necessária. É fundamental que haja uma resposta rápida para garantir o funcionamento adequado dos serviços de saúde”, pontuou.



O deputado reforçou que a recomposição do quadro de profissionais é essencial não apenas para melhorar as condições de trabalho dos servidores, mas também para assegurar um atendimento digno à população de Buritis.



A indicação agora aguarda análise do Governo do Estado, que poderá adotar as medidas necessárias para atender à solicitação apresentada pelo parlamentar.