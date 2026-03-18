Com apoio de Ezequiel Neiva, Hospital Regional de Extrema oferece exames de raio-x

Por Alexandre Almeida

Publicada em 18/03/2026 às 08h10

O Hospital Regional de Extrema passou a contar com reforço na área da saúde após investimento viabilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) no distrito de Extrema, em Porto Velho. A unidade foi contemplada com um aparelho de raio-x, adquirido por meio de emenda parlamentar, atendendo solicitação do colaborador Dorvalino Pinheiro.

Aparelho foi adquirido com recurso do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



Antes da instalação do equipamento, os pacientes precisavam ser encaminhados para outras unidades de saúde para a realização de exames, o que gerava transtornos e atrasos nos diagnósticos. Com a chegada do aparelho em 2020, o hospital passou a oferecer o serviço diretamente à população, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento.



Diretora Jeane Patrícia valorizou a atuação do parlamentar na saúde do distrito .



De acordo com a diretora da unidade, Jeane Patrícia, o equipamento tem papel fundamental na rotina hospitalar. “Através desse aparelho de raio-x, disponibilizado por meio de emenda, estamos oferecendo exames essenciais para a população. Hoje, realizamos entre 700 e 900 exames por mês, dentro de uma média de 1.500 a 1.900 atendimentos mensais no hospital. É um equipamento moderno, que contribui significativamente com os diagnósticos de rotina”, destacou.



A diretora Jeane Patrícia também ressaltou a importância do investimento para a região. “Antes não tínhamos esse aparelho, e todas as demandas eram encaminhadas para outros hospitais. Hoje, conseguimos oferecer esse serviço aqui mesmo, facilitando o acesso da população ao diagnóstico. Agradecemos ao deputado Ezequiel Neiva por essa importante contribuição para a saúde de Rondônia”, afirmou.



São realizados entre 700 a 900 exames mensais na unidade hospitalar .



O deputado estadual Ezequiel Neiva reforçou que os investimentos na região da Ponta do Abunã têm sido prioridade de seu mandato. “Temos promovido investimentos pontuais para garantir que a população dos distritos de Porto Velho tenha acesso a uma saúde de qualidade”, frisou.



Ezequiel Neiva também destacou a parceria com o Governo de Rondônia como essencial para a viabilização dos recursos. “Trabalhamos em conjunto com o governador, coronel Marcos Rocha, para assegurar investimentos que atendam às necessidades dos municípios e distritos, levando mais estrutura e qualidade no atendimento à população”, concluiu.



Foto: Luís Castilhos