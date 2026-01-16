Ieda Chaves destina R$ 350 mil para compra de trator e reforça agricultura familiar em Porto Velho

Publicada em 16/01/2026 às 15h46
O fortalecimento da agricultura familiar em Porto Velho foi impulsionado com a destinação de R$ 350 mil para a aquisição de um trator que atenderá produtores da Linha C-85 e região. O investimento foi viabilizado por meio de recurso destinado pela deputada estadual Ieda Chaves e tem como foco ampliar a capacidade produtiva e as condições de trabalho no campo.
O equipamento será utilizado pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Linha C-85 e Entorno (ASPROL), entidade que reúne agricultores familiares da capital. A iniciativa busca garantir mais estrutura às atividades rurais, contribuindo para o aumento da produtividade e para a geração de renda entre os associados.
Segundo a parlamentar, o apoio direto aos pequenos produtores representa um investimento estratégico no setor agropecuário. A atuação é voltada à valorização de quem produz alimentos, movimenta a economia local e mantém a atividade agrícola ativa em diferentes regiões do estado.
No contexto da ação, foi registrado agradecimento ao produtor rural Evaldo, conhecido como Evaldo da Agricultura, e a Djalma Torres, presidente da associação, apontados como parceiros no desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento do setor. Ambos atuam junto aos produtores na articulação de demandas e no acompanhamento das iniciativas voltadas ao campo.
A destinação do recurso integra um conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas com foco na agricultura familiar em Rondônia. A atuação, de acordo com a deputada, segue orientada pela responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e pelo compromisso com políticas que ampliem o apoio aos produtores rurais do estado.
