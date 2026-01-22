Idoso fica ferido após ter moto atingida por caminhonete na BR-429

Publicada em 22/01/2026 às 14h18
Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2026, na BR-429, em Alvorada do Oeste (RO), e deixou um idoso gravemente ferido.
A vítima foi socorrida às pressas por uma ambulância do Hospital Municipal de Alvorada do Oeste. Devido à gravidade dos ferimentos, o idoso precisou ser transferido para um hospital da cidade de Cacoal.
Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento exato do acidente. A caminhonete S10 seguia no sentido Alvorada do Oeste quando colidiu na traseira de uma motocicleta que puxava uma carretinha. Com o impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para controlar o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PRF assumiu a ocorrência, enquanto a perícia técnica realizou os trabalhos necessários para apurar a dinâmica do acidente, que será esclarecida pelas autoridades competentes.
Informações preliminares indicam que o condutor da motocicleta é morador da zona rural de Alvorada do Oeste e foi identificado apenas como José. Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!