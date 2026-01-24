Homem é preso por roubo a empresa de engenharia no bairro Embratel

Publicada em 24/01/2026 às 08h50
Novas informações revelam que o homem preso suspeito de participar do roubo a uma empresa de engenharia, no bairro Embratel, em Porto Velho, teria feito o reconhecimento prévio do local horas antes da ação criminosa. O assalto ocorreu na Rua José Camacho, na tarde desta sexta-feira (23).
De acordo com informações apuradas pelas forças de segurança, o suspeito, de 34 anos, esteve na empresa por volta das 15h, alegando que estaria à procura de emprego. A suspeita é de que a visita teve como objetivo observar a rotina do local, identificar a presença de seguranças e avaliar as condições para a execução do crime.
Horas depois, o homem retornou acompanhado de comparsas. O grupo invadiu a empresa, rendeu os seguranças e anunciou o assalto. Durante a ação, os criminosos fugiram levando cerca de R$ 109 mil em dinheiro, além de objetos pertencentes às vítimas.
Após o roubo, um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que estava à paisana, conseguiu localizar e prender um dos envolvidos. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.
As buscas continuam com o objetivo de identificar e prender os demais suspeitos que conseguiram fugir após o crime. O caso segue sob investigação para apurar a participação de cada envolvido e a possível recuperação do dinheiro roubado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!