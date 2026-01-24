Ataque da Rússia na Ucrânia deixa 1 morto, feridos e mais de 6 mil prédios sem aquecimento

Publicada em 24/01/2026 às 10h03
Um ataque da Rússia na capital da Ucrânia, Kiev, deixou ao menos 1 morto e 23 feridos neste sábado (24). Segundo o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, 6 mil edifícios estão sem aquecimento.
Na manhã deste sábado, horário local, a temperatura era de −12 °C.
O ministro das Relações Exteriores do país afirmou que Putin ordenou cinicamente um ataque maciço com mísseis contra a Ucrânia enquanto delegações se reuniam em Abu Dhabi. As forças armadas informaram que a Rússia utilizou 375 drones e 21 mísseis no ataque.
Na cidade de Kharkiv, os ataques deixaram 19 pessoas feridas.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a ofensiva é a prova de que os acordos internacionais sobre fornecimento de defesa aérea devem ser respeitados.
Em Kiev, pessoas se aquecem e carregam seus dispositivos dentro de um abrigo temporário que oferece serviços básicos e aquecimento durante os apagões — Foto: REUTERS/Alina Smutko
Encontro em Abu Dhabi
Nesta sexta-feira (23), Estados Unidos, Ucrânia e Rússia iniciaram a primeira reunião trilateral para negociar o fim da guerra da Ucrânia, que está prestes a completar quatro anos. A cúpula em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, vai até sábado.
Esta é a primeira vez desde o início da guerra que os três países se sentam juntos para negociar a paz — com Trump, os EUA assumiram o papel de único país capaz de buscar o fim do conflito. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta a jornalistas que os negociadores discutirão o controle territorial da região de Donbas, no leste da Ucrânia.
“O Donbas é uma questão central. Ele será discutido no formato que as três partes considerarem adequado em Abu Dhabi, hoje e amanhã”, disse Zelensky em coletiva de imprensa on-line.
Antes do encontro desta sexta, a Rússia voltou a exigir a anexação de toda a região de Donbas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas da Ucrânia devem se retirar da região em qualquer modalidade de acordo para que Vladimir Putin concorde em finalizar a guerra.
“É bem conhecido que a posição da Rússia é que a Ucrânia e as Forças Armadas ucranianas devem deixar Donbas. Esta é uma condição muito importante”, afirmou Peskov. O porta-voz falou em uma "fórmula Anchorage" para que o conflito se resolva pacificamente, em uma aparente mensagem cifrada aos EUA ao fazer referên
