Homem é executado a tiros em via comercial de Ariquemes

Publicada em 24/01/2026 às 09h15
A primeira morte violenta registrada em Ariquemes no ano de 2026 foi confirmada na madrugada desta sexta-feira, 23, após um homem ser executado a tiros em uma área comercial da cidade. O crime ocorreu na Avenida Principal, no setor 08, e mobilizou equipes de investigação da Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Edenilson de 31 anos, que possuía passagem pelo sistema prisional. Conforme as informações apuradas no local, ele se encontrava em frente a um estabelecimento comercial quando a ação criminosa teve início.
Segundo os relatos colhidos pela polícia, dois suspeitos chegaram ao endereço em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação, Edenilson tentou fugir, mas acabou sendo perseguido. Durante a tentativa de escape, ele foi atingido por diversos disparos efetuados por um dos ocupantes do veículo.
Após a execução, os autores deixaram o local rapidamente e tomaram rumo desconhecido. Até o momento, ninguém foi preso. A área foi isolada para os procedimentos periciais, e o caso passou a ser conduzido pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.
