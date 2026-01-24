Ludmilla reafirma posição contra o SBT ao negar entrevista: “defendem racista”
A cantora Ludmilla voltou a se posicionar publicamente contra o SBT ao recusar, de forma direta, uma abordagem para entrevista feita por uma repórter da emissora. Ao explicar a negativa, a artista fez questão de separar a profissional da linha editorial do canal: “Nada contra você, mas eu não falo com o SBT porque eles defendem racista”.

A declaração reacende um conflito antigo entre a cantora e a emissora, iniciado em 2017, quando o apresentador Marcão do Povo a ofendeu com uma expressão racista durante uma transmissão ao vivo. O episódio resultou em ação judicial movida por Ludmilla, enquanto o comunicador seguiu com espaço na programação do canal.

O embate ganhou novo capítulo no fim de 2025 e início de 2026. Marcão do Povo ingressou com ação contra a cantora após a publicação de um vídeo em que ela afirma que o apresentador não teria sido inocentado no processo. Na Justiça, ele alegou absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024 e registrou notícia-crime contra a artista por chamá-lo de racista.

Ludmilla, por sua vez, sustenta que a decisão citada diz respeito a uma questão processual específica e não invalida reconhecimentos anteriores do ato racista. Para a cantora, a permanência do apresentador no elenco do SBT contrasta com o discurso institucional da emissora sobre combate ao racismo e diversidade.

 

