Investida de Trump pela Groenlândia irritou até seus aliados da extrema direita na Europa

Que líderes europeus criticaram em peso as aspirações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tomar a Groenlândia, não há dúvidas. Mas a investida sem precedentes de Trump para ter o controle da ilha também chocou fortes aliados do presidente norte-americano dentro da Europa.
Ao longo da semana, nomes da extrema direita europeia se uniram aos governantes de seus países — em maioria, seus rivais políticos — para condenar as ameaças feitas por Trump.
Mas o que explica a reação? Políticos até então alinhados com Trump identificaram na ofensiva do republicano uma postura intervencionista que ameaça os interesses nacionais da Europa e fere a ideologia nacionalista - uma das marcas da ultradireita do continente.
Veja, abaixo, o que disseram alguns deles:
AfD, Alemanha
Alice Weidel, co-líder da AfD, a sigla da extrema direita da Alemanha, acusou Trump de "violar" uma promessa de campanha e um dos princípios básicos da direita liberal europeia, a da não-interferência em assuntos de outros países.
“Ele violou uma promessa eleitoral fundamental, ou seja, a de não interferir em outros países, e precisa explicar isso aos seus próprios eleitores”, disse Weidel.
Tino Chrupalla, outro co-líder da sigla, também condenou o que chamou de "táticas de Velho Oeste" e de "política imperial".
Giorgia Meloni, Itália
Recentemente elogiada por Trump, a primeira-ministra Giorgia Meloni chamou de "erro" o tarifaço que o presidente dos EUA ameaçou impor aos europeus.
Meloni também alertou seu aliado norte-americano sobre os riscos de sua postura para a Otan.
“A previsão de um aumento de tarifas contra os países que escolheram contribuir para a segurança da Groenlândia é um erro, e eu não concordo com isso”, afirmou.
Jordan Bardella, França
O francês Jordan Bardella, líder do Reunião Nacional e herdeiro político de Marine Le Pen, pediu que a Europa reagisse e não fosse "submissa" aos Estados Unidos, durante discurso no Parlamento francês.
"Quando um presidente dos EUA ameaça um território europeu usando pressão comercial, isso não é diálogo — é coerção. E nossa credibilidade está em jogo", discursou. "A escolha é simples: submissão ou soberania".
Em uma entrevista a um programa na TV local, Bardella se disse "inquieto com as ameaças de Donald Trump à soberania dos Estados europeus".
