Publicada em 24/01/2026 às 08h40
Na tarde desta sexta-feira (23), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Guajará-Mirim, identificou e desarticulou outro núcleo de uma organização criminosa com atuação na capital do estado.
No referido núcleo, foi identificado um integrante de facção, V. J. da S. N, vulgo “Menor do Dezoito”, que exercia função relevante na logística financeira e operacional, sendo responsável pelo armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas sintéticas oriundas de outro estado da federação, com destino a Rondônia, além de praticar tráfico doméstico em benefício da organização criminosa.
O suspeito estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico intermunicipal de entorpecentes, atuando em associação com outros integrantes da facção, alguns deles já alvos de apreensões expressivas de drogas em investigações anteriores. A equipe policial realizou diligência em um local apontado como armazenamento de drogas, onde foram localizados diferentes tipos de entorpecentes, incluindo maconha, comprimidos de droga sintética e frascos de lança-perfume, além de uma balança de precisão.
O suspeito foi localizado posteriormente em via pública e confessou sua participação na organização criminosa, assumindo a responsabilidade pelos ilícitos. A equipe policial de Guajará-Mirim apreendeu aparelhos celulares que serão submetidos à análise técnica, visando ao aprofundamento das investigações e à identificação de outros envolvidos.
A ação demonstra a atuação contínua e rigorosa da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, reafirmando o compromisso institucional com a repressão qualificada e a responsabilização de todos os envolvidos.
