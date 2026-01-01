Homem é atacado a golpes de facão por Venezuelano na zona leste

Por pvhnoticias.com
Publicada em 01/01/2026 às 09h50
A tentativa de homicídio ocorreu nesta quarta-feira (31), contra um homem na Rua Daniela com Antônio Maria Valença, bairro Aponiã em Porto Velho.
Testemunhas contaram que a vítima foi atacada por um indivíduo de nacionalidade venezuelana, que chegou de moto e armado com um facão, desferiu um golpe na perna do rapaz, deixando um corte profundo na perna e depois fugiu.
Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital João Paulo II. O suspeito não foi encontrado.
