Força Tática prende quatro piratas do Madeira durante furto de soja

Publicada em 10/01/2026 às 09h30
Uma ação rápida de policiais da Força Tática do 1º Batalhão na noite desta sexta-feira (09), resultou na prisão de quatro homens por furto de soja.
O flagrante aconteceu às margens do Rio Madeira no Ramal Maravilha, após a ponte sobre o Rio Madeira em Porto Velho.
A equipe policial foi acionada depois que seguranças da empresa responsável pelo armazenamento do produto flagraram o bando saqueando a carga em uma embarcação.
Após cerco e abordagem, a PM encontrou cerca de 15 sacas de soja que estavam sendo furtadas. O bando foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
